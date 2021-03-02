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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

برلين تقر خطة لجعل المدينة أكثر ملائمة للدراجات والمشاة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:16 م
برلين
برلين
وكالات
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أقرت حكومة ولاية برلين الألمانية اليوم الثلاثاء خطة تطوير للمدينة لجعلها أكثر ملائمة لسائقي الدراجات والمشاة.

وتنص الخطة المقدمة من وزيرة النقل في ولاية برلين، ريجينه جونتر، على تقليل عدد السيارات التي تعمل بمحركات ديزل وبنزين وأماكن انتظارها في المدينة مستقبلا.

وتتضمن الخطة بنودا من بينها إعادة توزيع لأماكن الطرقات في برلين، وأعلنت جونتر المنتمية إلى حزب الخضر أن بعض الأماكن المخصصة حاليا لصف السيارات سيتم إتاحتها مستقبلا لمستخدمي الطريق الآخرين.

كما سيزيد عدد أماكن الركن الخاضعة للرسوم، وأضافت جونتر أنها قالت لمخططي المدينة:" نريد تصميما بعد قليل من السيارات لأحياء المدينة الجديدة".

وتسعى حكومة ولاية برلين إلى تحويل المدينة إلى منطقة خالية من الانبعاثات " على المدى المتوسط" وذلك في المقام الأول لأسباب تتعلق بحماية المناخ ومراقبة تلوث الهواء، وستبدأ الحكومة في منع سير سيارات محركات الاحتراق في قلب المدينة أولا ثم في كل المدينة لاحقا.

كانت جونتر تسعى بالأساس إلى تحقيق الهدف الخاص بقلب المدينة بحلول عام 2030 والهدف الخاص بالمدينة ككل في 2035، لكن الخطة الجديدة خلت من النص على مواعيد بعد حدوث اختلاف حول هذه القضية داخل الائتلاف الحاكم في الولاية الذي يتألف من حزب اليسار والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

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