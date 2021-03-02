رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عبد المجيد سباطة بعد وصوله للبوكر: «الملف 42» تنتصر للمهمشين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:15 م
عبد المجيد سباطة
عبد المجيد سباطة
ايهاب مصطفى
طباعة
قال عبد المجيد سباطة، والذي وصلت روايته (الملف 42)، الصادرة عن المركز الثقافي العربي للقائمة الطويلة لجائزة البوكر:"لا أستطيع إلا أن أعبر عن سعادتي بوصول روايتي إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، وهو ما أعتبره حافزًا كبيرًا لمواصلة مشروع إبداعي أحاول تطويره باستمرار.

أضاف سباطة، لـ"الدستور":"صدرت الرواية في ظروف قد أصفها بالغريبة، فبعد شهر من إطلاقها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء فبراير من سنة 2020، والإقبال الجميل الذي حظيت به، حل وباء كورونا بيننا كضيف غير مرغوب فيه، فحرم الملف من حقه في الترويج والانتشار، وإن دلت معظم القراءات والمراجعات النقدية على استحسان كبير للعمل، شكلا ومضمونا.

وتابع "تنتصر رواية الملف 42 بدرجة أولى للمهمشين، ممَن اعتادوا على التجاهل والنسيان، فتطرح سؤال القيمة والكرامة الإنسانية من خلال كارثة مروعة ومنسية (أو أريد لها أن تنسى)، كانت لها أبعادها وتأثيرها العميق في تاريخ المغرب الحديث، كما تقدم محاولة لكتابة رواية بتقنيات وأساليب سردية جديدة، تقرب القارئ من هموم الكاتب العربي وبعض أسرار مطبخ الكتابة.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

زوجة يوسف إدريس: شرح لى كل عيوبه فى جواب.. وشبكتى كانت غويشة

قلبه لا يحتمل.. حكايات رجاء رفاعى مع يوسف إدريس

كيف تعاملت زوجة يوسف إدريس مع الصحفيين في أزمة نوبل؟

ما بين طلبات إحاطة وغضب الأهالي.. تفاصيل هدم قصر ثقافة المنصورة