عبد المجيد سباطة بعد وصوله للبوكر: «الملف 42» تنتصر للمهمشين

قال عبد المجيد سباطة، والذي وصلت روايته (الملف 42)، الصادرة عن المركز الثقافي العربي للقائمة الطويلة لجائزة البوكر:"لا أستطيع إلا أن أعبر عن سعادتي بوصول روايتي إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، وهو ما أعتبره حافزًا كبيرًا لمواصلة مشروع إبداعي أحاول تطويره باستمرار.أضاف سباطة، لـ"الدستور":"صدرت الرواية في ظروف قد أصفها بالغريبة، فبعد شهر من إطلاقها في المعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدار البيضاء فبراير من سنة 2020، والإقبال الجميل الذي حظيت به، حل وباء كورونا بيننا كضيف غير مرغوب فيه، فحرم الملف من حقه في الترويج والانتشار، وإن دلت معظم القراءات والمراجعات النقدية على استحسان كبير للعمل، شكلا ومضمونا.وتابع "تنتصر رواية الملف 42 بدرجة أولى للمهمشين، ممَن اعتادوا على التجاهل والنسيان، فتطرح سؤال القيمة والكرامة الإنسانية من خلال كارثة مروعة ومنسية (أو أريد لها أن تنسى)، كانت لها أبعادها وتأثيرها العميق في تاريخ المغرب الحديث، كما تقدم محاولة لكتابة رواية بتقنيات وأساليب سردية جديدة، تقرب القارئ من هموم الكاتب العربي وبعض أسرار مطبخ الكتابة.