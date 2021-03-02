«رجال الأعمال»: توسعات الحكومة في التطوير العقاري تجذب فرص الاستثمار الأجنبي

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اهتمام الدولة بتدشين المدن الجديدة والتكنولوجية سيؤدي إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة المقبلة.وأضاف «الزيات» في تصريحات له أنه من المتوقع أن يقود قطاع العقارات والصناعة الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، من خلال زيادة معدلات النمو الإيجابية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تمتلك جميع المحفزات في مختلف المجالات التي تساعدها على تحقيق النمو.وتابع عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة حاليًا تتجه لمضاعفة الصادرات من خلال خطة طموحة منها، وتوجهات رئاسية بزيادة الصادرات من 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار خلال عامين.