الاتحاد الإفريقي يمنح جائزة تقديرية للرئيس الموريتانى

منح الاتحاد الإفريقي وتكتل منظمات القطاع الخاص ورجال الأعمال الأفارقة، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني جائزة تقديرية، اعترافا بدوره في تجسيد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية على أرض الواقع.وذكرت الخارجية الموريتانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الجائزة، التي تسلمتها مندوبة موريتانيا لدى الاتحاد الإفريقي السفيرة خديجة أمبارك فال، تم منحها تثمينا لمصادقة موريتانيا على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021.