بروتوكول تعاون بمجال التدريب بين «الإعلاميين» والهيئة الوطنية للإعلام

وقعت نقابة الإعلاميين مع الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، بروتوكول تعاون في مجال التدريب الإذاعي والتليفزيوني بمجالات التقديم والإعداد وكتابة الاسكربيت والإخراج والمونتاج وتحرير النشرات والمراسلة الإعلامية.يأتي البروتوكول للتأكيد على التطوير المستمر ورفع كفائة أداء الإعلاميين العاملين في الوسائل المرئية والمسموعة بغية تقديم أفضل رسالة إعلامية تليق بالمتلقى المصري والعربي.