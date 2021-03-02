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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الشعور بالإحباط قد يؤدى إلى الوقوع فريسة للإدمان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:38 م
الشعور بالإحباط
الشعور بالإحباط
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كشف بحث جديد عن أن الشعور بالإحباط يمكن أن يؤدي إلى تعاطى المخدرات ومن ثم الوقوع فريسة للإدمان.

وعمل الباحثون في كلية الطب بجامعة "تكساس" الأمريكية - من خلال بحثهم، الذي تم إجراؤه على عدد من فئران التجارب، ونُشر في مجلة (sychopharmacology) الطبية - على تحليل وإبراز العلاقة بين الشعور بالإحباط والسلوكيات المرتبطة بالإدمان، مشيرين إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات لديهم قدرة أقل على تحمل مشاعر الإحباط.

وأظهر البحث ارتباط رهافة الحس وعدم القدرة على تحمل المشاعر السلبية، كالإحباط، بالانتكاسة في محاولات الإقلاع عن التعاطى، خاصة بين أولئك الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات.

وقال الدكتور توماس جرين الأستاذ في كلية الطب إن "الاستجابة البشرية النموذجية للإحباط هي نفسها لدى الفئران، وفي بحثنا الحالي تم تدريب الفئران على الضغط على رافعة للحصول على حبيبات السكروز أو التسريب الوريدي لمادة أفيونية اصطناعية، وفي حال عدم حصولهم على حبيبات السكروز، وهو ما كانوا يتوقعونه، فتم تدريبهم على الضغط على الرافعة بشكل متكرر ولفترات أطول".

وأضاف أن جميع الفئران ضغطت على ذراع من أجل الحقن في الوريد بمادة "الفنتانيل"، وهى مادة أفيونية اصطناعية، عندما لم تتمكن من الحصول على حبيبات السكروز المحببة لها، والتي اعتادت عليها مما جعلها تشعر بالإحباط لعدم قدرتها على إنجاز المهمة.. مؤكدا أن البحث له آثار واضحة على الدراسات المستقبلية لاضطراب تعاطي المواد الأفيونية.

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