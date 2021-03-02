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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من إعداد خطة تنمية قرى الريف

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:42 م
اللواء أشرف الداودى
اللواء أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة النهائية لتنفيذ المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى داخل المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور العميد ياسر وحيد رئيس أشغال المنطقة الجنوبية العسكرية والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز التى يستهدفها المشروع.

أوضح الداودى أنه تمت مراجعة خطة المشروعات الخدمية المزمع تنفيذها من خلال المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى، وشدد على المسئولين بسرعة الانتهاء من إعداد الخطة وتسليمها للمنطقة الجنوبية العسكرية غدا بحد أقصى، مؤكدا على أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى القرى الأم وتوابعها من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى – الكهرباء – الصحة – التربية والتعليم – الغاز الطبيعى – الطرق)، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مجمعات لتقديم الخدمات ذات تصميم موحد تشمل العديد من المؤسسات الخدمية.

جدير بالذكر ان المشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى يعد الأول من نوعه الذى تتبناه الدولة باستثمارات تصل الى ٥١٥ مليار جنيه وتستهدف المرحلة الأولى تطوير وتنمية 1500 قرية في ٥١ مركزا على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى منها 5 مراكز بمحافظة قنا هى (أبوتشت – فرشوط – دشنا – الوقف – قوص) وسيتم تنفيذ مشروعات خدمية فى جميع القرى الأم وتوابعها بهذه المراكز بإجمالى استثمارات تصل الى 15 مليار جنيه يستفيد منها حوالى 1.3 مليون مواطن.

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