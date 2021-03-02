نزع 1428 لغمًا أرضيًا من مختلف المحافظات اليمنية خلال أسبوع

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام"، نزع 1428 لغما، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات خلال الأسبوع الرابع من فبراير الماضي.وذكر المشروع- في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)- أن تلك الألغام تنوعت ما بين 21 لغما مضادا للأفراد، و391 لغما مضادا للدبابات، و1015 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.وأوضح أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع من ألغام حتى الآن بلغ 220 ألفا و352 لغما، زرعتها الميليشيات الحوثية في الأراضي والمدارس والمنازل، مستهدفة أرواح المدنيين الأبرياء.