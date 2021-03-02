أثر ثروت عكاشة في صناعة السينما بالهناجر الخميس

تقيم سينما الهناجر بساحة الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء بعد غدٍ صالون السينما ويتناول هذا الشهر "أثر ثروت عكاشة في صناعة السينما المصرية ـ في ثماني سنوات من وزارتيه".ومن المقرر أن يعرض الصالون أفلام "وجوه من القدس" إخراج أحمد فؤاد درويش "الفلاح الفصيح" إخراج شادي عبد السلام ومقاطع من فيلم "الأرض" للمخرج يوسف شاهين، ويدير الصالون المخرج أحمد فؤاد درويش.