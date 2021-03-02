كاتبان تونسيان ضمن قائمة جائزة البوكر

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، الثلاثاء، عن الروايات المرشحة للقائمة الطويلة لجائزة "البوكر" في دورتها للعام الجاري 2021، حيث كانت من ضمنها الروايتان التونسيتان "الاشتياق إلى الجارة" للحبيب السالمي، و"نازلة دار الأكابر" لأميرة غنيم.تتضمن القائمة 16 رواية صدرت بين شهر يوليو 2019 وأغسطس 2020، وجرى اختيارها من بين 121 رواية تقدمت للجائزة، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار أمريكي.وضمت القائمة الطويلة للجائزة، في دورتها الـ14، كتابا من 11 بلدا، تتراوح أعمارهم بين 31 و75 سنة.