نمو ناتج قطاع التشييد في أيرلندا خلال الربع الأخير من 2020

أظهرت بيانات اقتصادية نشرها مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي، اليوم الثلاثاء، نمو ناتج قطاع التشييد في أيرلندا خلال الربع الأخير من العام الماضي.وذكر مكتب الإحصاء أن ناتج قطاع التشييد زاد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7ر2% سنويا بعد تراجعه بنسبة 8ر7% خلال الربع الثالث.في الوقت نفسه سجل القطاع نموا بمعدل 7ر13% خلال الربع الأخير من العام مقارنة بالربع الثالث، الذي شهد نموا ربع سنوي بمعدل 7ر41%.وسجل قطاع الهندسة المدنية نموا ربع سنوي بمعدل 8ر15% في حين زادت ناتج القطاعين السكني وغير السكني بنسبة 1ر14% و6ر11% على الترتيب.وزادت قيمة ناتج قطاع التشييد خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9ر2% سنويا وبنسبة 14% على أساس ربع سنوي.