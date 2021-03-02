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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:04 م
الشیخ نواف الأحمد
الشیخ نواف الأحمد
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أصدر أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة، برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم تعيين حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للدفاع، وعبدالله یوسف عبدالرحمن الرومي نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للعدل ووزیر دولة لشئون تعزیز النزاھة، وعیسى أحمد محمد حسن الكندري وزیرا للأوقاف والشئون الإسلامیة، ومحمد عبداللطیف الفارس وزیرا للنفط ووزیرا للتعلیم العالي.

كما تم تعيين الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزیرا للصحة، والدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزیرا للخارجیة ووزیر دولة لشئون مجلس الوزراء، ورنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزیرا للأشغال العامة ووزیر دولة لشئون الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، ومبارك سالم مبارك الحریص وزیر دولة لشئون مجلس الأمة.

وتضمن المرسوم تعيين ثامر علي صباح السالم الصباح وزیرا للداخلیة، وخلیفة مساعد حمادة وزیرا للمالیة ووزیر دولة للشئون الاقتصادیة والاستثمار، وعبدالرحمن بداح المطیري وزیرا للإعلام والثقافة ووزیر دولة لشئون الشباب، وعلي فھد المضف وزیرا للتربیة، وشایع عبدالرحمن أحمد الشایع وزیر دولة لشئون البلدیة ووزیر دولة لشئون الإسكان والتطویر العمراني، وعبدالله عیسى السلمان وزیرا للتجارة والصناعة، ومشعان محمد مشعان العتیبي وزیرا للكھرباء والماء والطاقة المتجددة ووزیرا للشئون الاجتماعیة والتنمیة المجتمعیة.

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