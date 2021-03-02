فرنسا تمضي قدمًا في مشروع ينتقد إيران بالوكالة الذرية

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الثلاثاء، إنه سيتم تقديم مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأيام المقبلة لانتقاد قرار إيران بالحد من التعاون مع الوكالة.ومضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدما، الاثنين في خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستصدار قرار من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم تحذيرات روسية وإيرانية من عواقب وخيمة.