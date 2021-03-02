ذبح زوجته وابنته.. مباحث المرج تكثف جهودها للبحث عن القاتل

يكثف رجال مباحث المرج برئاسة المقدم حسين خيري جهودهم لضبط صاحب سوبر ماركت ذبح زوجته ونجلته داخل شقتهم بالمرج.كانت البداية عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم حسين خيري يفيد العثور على جثتين لسيدة وابنتها، وبفحص الواقعة تبين أن الزوج هو المتهم في الواقعة.وتم إعداد الأكمنة اللازمة لفحص لضبط المتهم وجاري استكمال تحريات المباحث لكشف ملابسات الواقعة.تحرر المحضر اللازم وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.