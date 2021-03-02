أنغام تعلن عن طرح أغنية «هوّ نفس الشوق» قريبًا

أعلنت المطربة أنغام عن طرح أغنية هو نفس الشوق قريبًا التي كتب كلماتها أسامة مصطفى ومن ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.وتُحيى أنغام حفلًا كبيرًا بمهرجان الموسيقى الكلاسكية بمركز المنارة الجمعة الموافق 26 مارس بالمسرح المكشوف بالتجمع الخامس، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات.وتحضر أنغام الحفل برفقة مديرة أعمالها راندا رياض، وتغنى في الحفل (ياريتك فاهمنى، حالة خاصة، أساميك الكتيرة، بعتلى نظرة، بتحبها ولاّ، اكتبلك تعهد، سيدى وصالك، عمرى معاك، قلبك النهاية، واحدة هدنة، حتة ناقصة، اتجاه واحد، بتوصفنى، حبايبنا، هتمناله الخير، ونزوة.