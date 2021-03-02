الإبقاء على 5 وزراء في الحكومة الكويتية الجديدة

أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة التي يرأسها الشيخ صباح الخالد الصباح، حيث تم الإبقاء على عدة وزراء من بينهم وزيرا النفط محمد الفارس والمالية خليفة حمادة.وقال مركز التواصل الحكومي: إن أمير البلاد أصدر مرسوما لتشكيل حكومة جديدة شملت الإبقاء أيضا على الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع والشيخ أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية والشيخ ثامر العلي الصباح وزيرا للداخلية.