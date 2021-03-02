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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تطالب بمعلومات عن المعتقلين في سوريا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:05 م
ليندا توماس
ليندا توماس
وكالات
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أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تطالب "بنشر وضع كل المعتقلين في سوريا، وبتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم، مع تحديد تاريخ ومكان وسبب وفاتهم".

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، خلال نقاش حول حقوق الإنسان نظم في الجمعية العامة للامم المتحدة: "هناك 14 ألف سوري على الأقل قد يكونون تعرضوا للتعذيب، وعشرات الآلاف قد يكونون اختفوا قسرا".

وكانت الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة استمعت قبل ذلك إلى عدة شهادات من ناجين طالبوا الأسرة الدولية بمحاسبة منفذي هذه التجاوزات على أفعالهم.

لكن في مجلس الأمن عطلت أي محاولة في هذا الاتجاه حتى الآن، عبر فيتو فرضته روسيا الداعمة لدمشق.

وقالت السفيرة الأمريكية إن "نظام الأسد يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، من نساء وأطفال ومسنين، أطباء وعاملي إغاثة وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان".

وأضافت أن "مدنيين أبرياء يحرمون من محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية".

ونددت السفيرة الأمريكية أيضا بإغلاق نقاط عبور عند الحدود السورية العام 2020 أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب بدون موافقة الحكومة السورية، وثمة معبر واحد عبر تركيا لا يزال قائما في شمال غرب البلاد،  وقد ألمحت روسيا إلى أنها تعتزم إغلاقه في يوليو عند انتهاء تصريح الأمم المتحدة الذي يتيح استخدامه.

وقالت ليندا توماس غرينفيلد إن إغلاق نقاط العبور "حال دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية من الأمم المتحدة، وهو أمر مؤسف وزاد بلا داع من معاناة ملايين السوريين".

وأضافت: "حان الوقت لكي نتوصل إلى حل سياسي فعلي. إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب السوري"، بدون أن تذكر تفاصيل حول ما تعتزم الإدارة الديمقراطية الجديدة القيام به بشأن سوريا.

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