شيكو: سعيد بردود الفعل على «اللعبة 2» ونفكر في جزء ثالث

عبّر الفنان شيكو عن سعادته بردود أفعال الجمهور حول مسلسله الجديد اللعبة 2 الذي يعرض حاليًا على إحدى المنصات الإلكترونية المتخصصة.وقال شيكو، لـ«الدستور»، إن العمل لاقى ردود أفعال مختلفة وكانت جميعها إيجابية، وهو ما يحمسه بحانب أسرة العمل على التفكير في صناعة جزء ثالث خلال الفترة المقبلة، وسيتم التفكير في ذلك بعد عرض حلقاته الأخيرة."اللعبة 2" كان قد عرض في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني.المسلسل بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت رانيا يوسف لهم في الموسم الثاني والمسلسل تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.