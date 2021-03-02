طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

أعلنت محافظة الإسكندرية عن رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من غدٍ الأربعاء.وأشار بيان صادر عن محافظة الإسكندرية إلى أنه بناءً عن التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية قامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية، وللتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة يومي الأربعاء والخميس 3، 4 مارس، والتي تشير إلى سقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على أنحاء متفرقة من المحافظة.وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.