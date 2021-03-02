«التضامن»: مساعدات مالية للصيادين خلال فترة الزريعة ضمن «تكافل وكرامة»

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولى اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية، كما أن العمالة غير الرسمية تحتل أهمية كبرى من الدولة ومن بينها فئة الصيادين.جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للثروة السمكية لتقديم كافة أوجه الدعم والحماية اللازمة لعمال الصيد.وأضافت الوزيرة أنه يوجد 80 ألف صياد مسجلين لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية منهم 65 ألف صياد مسجلين لدى وزارة التضامن وأنه خلال فترة الزريعة ستتم مساعدة الصيادين نقديا ضمن برنامج "تكافل وكرامة" خاصة الفئات الأولى بالرعاية.