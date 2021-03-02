أمريكا تفرض عقوبات على شخصيات أمنية وعسكرية روسية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على عدة شخصيات أمنية وعسكرية روسية.وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان مساء اليوم، أن العقوبات ضمت شخصية أمنية رفيعة المستوى في مكتب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.‏‎كما شملت قائمة العقوبات نائب وزير الدفاع الروسي، ‎وكذلك مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بسبب قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.وكانت الخارجية الأمريكية قد اتهمت، في وقت سابق اليوم، أن روسيا دفعت أموالا لحركة طالبان من أجل استهداف القوات الأمريكية في أفغانستان.