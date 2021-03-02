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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«واديكو»: أرقام قياسية وقفزة فى مبيعات واحتياطيات الفوسفات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:23 م
الفوسفات
الفوسفات
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قالت مصادر، لـ«الدستور»، إن شركة الوادى الجديد للثروات المعدنية والطفلة الزيتية «واديكو»، إحدى شركات وزارة البترول، اكتشفت منطقة ضخمة بوادى الشغب بأسوان بها ملايين الأطنان من خام الفوسفات، التى من شأنها رفع احتياطيات الشركة.

وجاء الاكتشاف عبر الدراسات الجيولوجية السطحية وصور الأقمار الصناعية والأبحاث العلمية والعملية، وحفر الآبار التى نفذتها الشركة برئاسة الدكتور أيمن الساعى، رئيس مجلس الإدارة، التى تؤهلها لامتلاك خط إنتاج أسمدة فوسفاتية أحادية وثلاثية بعد تقييم كل المنطقة المكتشفة، ومن المنتظر أن تحقق احتياطيًا تعدينيًا يقدر بنحو ٣٠ مليون طن.

ويعمل الدكتور أيمن الساعى على عملية التطوير والتنمية التى تعود فى النهاية لمصلحة الدولة والاقتصاد القومى.

وتطرح الشركة خلال الأيام المقبلة مناقصة لاستخراج وتكسير مليون طن خام فوسفات من المنطقة التى تم تقييمها مع الاستمرار فى تقييم المناطق تباعًا والعمل على الاستخراج والقيمة المضافة.

كما نجحت الشركة فى فصل وتركيز الرمال الكاولينية، وذلك من خلال عمليات الدراسات والمتابعة المستمرة وزيادة تركيز الخام بدلًا من الاستيراد من الخارج.

وارتفعت مبيعات الشركة بنسبة ٤٠٠٪، حسب تقرير هيئة الثروة المعدنية، وذلك لأول مرة رغم جائحة كورونا، التى أثرت على كل اقتصادات العالم، ولكن «واديكو» حققت طفرة غير مسبوقة من حيث الإنتاج والإيرادات فى معظم الخامات، التى تعمل من خلالها الشركة، من أهمها خام الفوسفات، رغم انخفاض أسعار الفوسفات العالمية والمحلية.

وتطور العائد الاستثمارى للشركة بأكثر من ١٠٠٪ خلال العامين السابقين، فى طفرة غير مسبوقة، فى ظل دعم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومن خلال خطة التطوير والتحديث التى يشهدها قطاع التعدين فى مصر.

وحصل الدكتور أيمن الساعى على بكالوريوس علوم قسم جيولوجيا عام ١٩٨٥ جامعة عين شمس بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، ثم ماجستير فى العلوم الجيولوجية عام ٢٠٠٢ ثم درجة الدكتوراه فى العلوم الجيولوجية من جامعة عين شمس عام ٢٠٠٥، وكان عضوًا بهيئة التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ثم عاد إلى مصر فى عام ٢٠١٤ ليسهم بشكل بارز وفعال بعلمه وخبراته الممتدة فى علم الجيولوجيا، وعمل مديرًا عامًا للإدارة العامة لمتابعة الشركات بهيئة الثروة المعدنية وتدرج فى المناصب حتى وصل إلى رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية عام ٢٠١٦ ثم رئيسًا لهيئة الثروة المعدنية فى عام ٢٠١٧، حتى تولى رئاسة شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن. ونشر له أكثر من ٤٩ بحثًا علميًا فى معظم المجلات العلمية العالمية، وشارك فى أكثر من ١٨ مؤتمرًا علميًا حول العالم، و٦ مشروعات بحثية فى مجالات جيولوجية مختلفة، بالإضافة إلى اهتمامه البحثى حاليًا بتجهيز وإحلال الخامات المعدنية المتوافرة بالمناجم والمحاجر، ليكون بديلًا عن الخامات المستوردة.

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