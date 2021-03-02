سيد الأبنودى يكتب:من الديون إلى «حياة كريمة»

يختلف قطاع البترول والثروة المعدنية فى مصر عن كل القطاعات الاقتصادية والاستثمارية من حيث الفكر والتنوع والسياسيات التى تحكم هذه الصناعة المعقدة، فمنذ عدة سنوات كان القطاع من القطاعات الخدمية التى تنفق عليه الدولة وتدعمه من الموازنة العامة لكى يُنمّى الحقول ويعمل فى عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية وينتج الزيت الخام والغاز الطبيعى لتحصل عليهما الدولة وتبيعها للمواطنين والمصانع ومحطات الكهرباء بالسعر المدعم.كانت وزارة البترول لا تجد عائدًا مجزيًا من جميع العمليات وكانت الأرباح ضئيلة جدًا، الأمر الذى أدى لتوقف بعض الأنشطة وكذلك عمليات التنمية والتطوير الشاملة، ومنذ أن جاءت القيادة السياسية الحالية، وبالتحديد فى عام ٢٠١٤، أجريت دراسة لكل المعوقات التى كانت تحول دون عدم إكمال عمليات التنمية والبحث والاستكشاف.ومن أهم المعوقات التى واجهت القيادة السياسية، هى الديون المتراكمة لصالح الشركات الأجنبية، التى وصلت إلى نحو ٦.٣ مليار دولار فى عام ٢٠١١، فى هذا الوقت كانت شركات البترول العالمية قد فقدت الثقة فى التعامل مع مصر، وسحبت استثماراتها وأوقفت أعمال التنقيب والبحث والإنتاج حتى تسترد مستحقاتها، ولم تستطع حكومة «محلب» إقناع هذه الشركات بالعودة مرة أخرى وإعادة الثقة، ولكن سرعان ما تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا العام ٢٠١٤ واجتمع مع مسئولى هذه الشركات وتعهد لهم برد جميع مستحقاتهم تدريجيًا، ولقى عرض «السيسى» قبولًا لدى جميع الشركات وبالفعل عاودت العمل مرة أخرى، بل ضاعفت استثماراتها وبدأت عملية الإنتاج من جديد.أما العقبة الثانية فكانت الدعم «دعم المحروقات» حيث كان لا مفر من رفع الدعم تدريجيًا لأن ذلك كان يشوبه الكثير من اللغط وعدم وصول الدعم لمستحقيه، وكانت هناك بالفعل مافيا من قيادات ورجال أعمال وآخرين غير مصريين يستنفعون بالدعم من خلال التهريب أو السوق السوداء ولا ينتفع به المستحق.قررت حكومة «محلب» - فى يوليو ٢٠١٤- رفع الدعم تدريجيًا على ٥ سنوات، ورغم معاناة المصريين فإن رفع الدعم جاء فى صالحهم، وكل من كان يستحق الدعم حصل عليه فى مجالات أخرى منها الصحة والتعليم والطرق، من خلال المبادرات الرئاسية التى كان آخرها «حياة كريمة» وتطوير كل القرى والريف المصرى.كما أن رفع الدعم أدى إلى سداد أكثر من ٩٠٪ من مستحقات الشركات الأجنبية خلال ٥ سنوات فقط، حيث تم تسديد ما يقرب من ٥.٥ مليار دولار مستحقة.واليوم نجد أن قطاع البترول الذى كان عائلًا على الدولة تحوّل إلى أكبر قطاع اقتصادى فى مصر يسهم بنحو ٢٧٪ من الناتج الإجمالى المحلى، بالإضافة إلى أنه يشارك حاليًا- من خلال المشاركة المجتمعية لشركات البترول الأجنبية والإقليمية- فى مبادرة «حياة كريمة» من خلال تطوير القرى من أعمال الكهرباء والصرف الصحى ورصف الشوارع وكذلك التعليم.