أمريكا: إصابات كورونا ترتفع بنسبة 0.2% في 24 ساعة

ارتفعت أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 2. 0% في 24 ساعة حتى صباح اليوم، بتوقيت نيويورك لتصل إلى 7. 28 مليون حالة إصابة، وذلك حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على المستوى الوطني مماثلة لمتوسط الزيادة اليومية المسجلة في الأسبوع الماضي بنسبة 2. 0%.وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات المؤكدة حتى الآن في ولاية كاليفورنيا بواقع 57. 3 مليون حالة، بارتفاع طفيف عن الأمس.وسجلت ولاية كونيتيكت زيادة بنسبة 1% في عدد الإصابات مقارنة بأمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 282 ألفا و626 إصابة.كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى معدل للوفيات بسبب كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة بواقع 333 حالة.