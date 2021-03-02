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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقيب الإسكندرية: مستشفيات جديدة تضاف لمشروع علاج المحامين قريبًا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:18 م
عبدالحليم علام
عبدالحليم علام
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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أجرى نقيب المحامين بالإسكندرية عبدالحليم علام، جولة في عدد من مستشفيات المدينة، برفقة لجنة من النقابة العامة تمهيدا للتعاقد مع تلك المستشفيات للتعاقد معهم لتضاف لمشروع العلاج تلبية لطلبات المحامين فى توفير مستشفيات جديدة، معلنا عن حملة للتبرع بالدم غدا بفناء محكمة المنشية لصالح المحامين وأسرهم.

وقال علام، إن النقابة تستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد المستشفيات التي تقدم خدمات علاجية وعمليات جراحية للمحامين وأسرهم ضمن مشروع العلاج النقابي، مضيفا أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك شكاوى من المحامين من عدم توافر مستشفيات ملائمة للعدد الكبير من أعضاء النقابة وأسرهم، خاصة في ظل أزمة كورونا.

وأكد نقيب المحامين، أن هناك حزمة من الخدمات ستقدم للمحامين في مشروع العلاج وكذلك فى كافة المجالات الأخرى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حملة التبرع بالدم تهدف لتوفير الدم للمحامين المرضي أو أيا من أسرهم بشكل سريع.

وفي سياق متصل؛ أعلنت نقابة محامي الإسكندرية، عن عقد ندوة غدا عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العلمية للتدريب والترجمة، تحت رعاية النقيب عبدالحليم علام.

وأوضحت النقابة، أن الندوة ستعقد غدا الأربعاء، في تمام الواحدة ظهرا بمقر الخدمات النقابية بالدخيلة، ويحاضر فيها المحاسب القانوني أحمد حشيش، وسيتم خلالها شرح طريقة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (296) لسنة 2020 والخاص بتقديم الشخص الطبيعي إقرار 2020 إلكترونيا وإلغاء الإقرار الورقي.

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