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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«القابضة للغزل والنسيج»: 22 شركة تحقق خسائر منذ 1994.. وأحدث الماكينات عمرها 51 عامًا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:51 م
الدكتور أحمد مصطفى
الدكتور أحمد مصطفى
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن هناك 31 شركة تابعة، منها 9 شركات قطن و22 شركة غزل ونسيج، لافتًا إلى أنها تحقق خسائر منذ عام 1994، بعد تحرير سعر القطن وارتفاع الأسعار.

وأضاف «مصطفى» أن الماكينات المستخدمة بشركات الغزل والنسيج تنتمى إلى الجيلين الثانى والثالث، فى حين أن دول العالم تطورت وتعمل الآن بماكينات تنتمى إلى الجيل الـ14، موضحًا أن الماكينات الموجودة بشركات الغزل والنسيج لم يتم تحديثها منذ عام 1930، وأن أحدث ماكينات فى الشركات تعمل منذ عام 1970.

وأوضح أن حجم إيرادات النشاط الخاص بالشركة من واقع القوائم للشركة بلغت نحو ملياري جنيه، مقابل جملة أجور بلغت نحو 3.1 مليار جنيه لما يزيد على 51 ألف عامل، حيث بلغت نسبة إيرادات النشاط إلى جملة الأجور نحو 156%.

وأكد أن صافى خسائر النشاط بالشركة بلغ نحو 3 مليارات و71 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن 48% من العاملين بشركات الغزل والنسيج لا يعرفون القراءة والكتابة، فضلًا عن أن معظمهم بلغ من العمر أكثر من 55 عامًا، وأن أكثر من 20% منهم يعانون من أمراض.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لبحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج فى ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018-2019.

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