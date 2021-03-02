رئيس نيجيريا يحظر التعدين ويفرض حظرًا جويًا فوق ولاية زامفارا

قال مستشار الأمن القومي في نيجيريا إن الرئيس محمد بخاري حظر التعدين وفرض منطقة حظر جوي في ولاية زامفارا بشمال غرب البلاد، اليوم الثلاثاء، بعد إطلاق سراح 279 طالبة، بعد تعرضهن لعملية خطف جماعي من مدرسة.وقال مستشار الأمن القومي باباجانا مونجونو، للصحفيين في أبوجا بعد اجتماع لمجلس الأمن، إن بخاري أمر أيضا بنشر "مكثف" لقوات الجيش والمخابرات لإعادة الحياة إلى طبيعتها في شمال غرب نيجيريا.وأضاف أن الحكومة "لن تسمح لهذا البلد بأن يصبح دولة فاشلة".