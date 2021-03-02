«عبيد المال».. أيمن نور ومعتز مطر و«ترتر» مرتزقة «الإرهابية» الناطقين بالمصرية

يستمر أيمن نور، رئيس قناة «الشرق» الإخوانية، في نشر أكاذيبه، التي سيفضحها حزب «الغد» غدًا في مؤتمر صحفي، حيث إن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها عن كذب الملفق أيمن نور، ففي وقت سابق، أكد الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن وائل غنيم فضح قيادات الإخوان وأنها تعمل لمن يدفع أكثر، مشيرًا إلى أن أيمن نور تاريخه كله تزوير وخيانة لمصر.وأضاف «توفيق» في تصريحات لبرنامج «المواجهة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن أيمن نور، رئيس قناة الشرق الإخوانية، ينتمى إلى فئة «عبدة المال»، حيث يحصل على النقود للتحريض على بلاده وخيانة مصر.وتابع أن معتز مطر يحصل على تمويلات من الخارج للتحريض ونشر الأكاذيب ضد الدولة، وأن هذا القطيع من الإخوان والخونة ليس لديهم أي مبدأ أو انتماء، لكن بحثهم الوحيد عن المال فقط، خاصة أيمن نور الذي يعتمد على التمويل الأجنبي.يذكر أن قناة «دي إم سي» أذاعت تسريبّا في 23 سبتمبر الماضي، لمكالمة هاتفية بين الإخواني عبد الله الشريف ومدير مكتب الهارب أيمن نور، وكشف خطة الجماعة وتحركاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب واستغلال الفترة الحالية بالعمل على السوشيال ميديا لحشد المواطنين، واستغلال الحسابات الرسمية للهارب الإخواني عبدالله الشريف في نشر الأكاذيب وتجهيز فيديوهات لشحن المواطنين.وكشف التسريب تكليفات مدير مكتب أيمن نور لعبد الله الشريف، وإذاعة الأكاذيب من خلال جهود مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعوة المواطنين عبر صفحاتهم للنزول والمشاركة في الدعوات المزعومة للتظاهر.وتابع مدير مكتب أيمن نور في التسجيل الصوتى: «المهم يا عبدالله اشتغل على القصة دي، عايزين جرعة إحباط كبيرة للناس، خاصة أن الناس سخنانة وعايزين نولع الدنيا، عايزين كل اللي يشوف الفيديو يولع في نفسه وفي البلد»، ليرد عبدالله: «حاضر دي مش أول مرة يعني متقلقش».