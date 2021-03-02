منظمة «أوكسفام أستراليا» الخيرية تؤكد تعرضها للاختراق وتسريب بيانات مؤيديها

أكدت منظمة "أوكسفام أستراليا" الخيرية، تعرضها لاختراق بيانات عدد من مؤيديها عقب تسريب إحدى قواعد بياناتها على أحد المنتديات المشبوهة على الإنترنت.جاء ذلك بعد قيام المخترقين بمحاولة بيع إحدى قواعد البيانات، التي تضمنت سجلات للمنظمة الخيرية، عبر أحد المنتديات عبر الإنترنت.وشملت المعلومات المسربة 1.8 مليون عنوان بريد إلكتروني فريد، وأسماء، وأرقام هواتف، وعناوين بريد، ومعلومات حول النوع، وتواريخ الميلاد لعدد من مؤيدي المنظمة، إلى جانب بيانات بطاقات ائتمان في عدد صغير من الحالات.وقالت المنظمة إن "حادث الاختراق وقع في 20 يناير الماضي"، مشيرة إلى أنها كانت على علم به في 27 من الشهر ذاته.. ويبدو أن هذه المعلومات قد تم تسريبها لاحقًا في فبراير المنصرم.وأضافت أن "قاعدة البيانات المخترقة تضمنت معلومات حول مؤيدين ربما وقعوا على عريضة أو شاركوا في حملة أو قدموا تبرعات أو مشتريات من خلال متاجرنا السابقة".. ومع ذلك، لم تحدد المنظمة بالضبط عدد الأفراد الذين تم اختراق بياناتهم.وأخطرت "أوكسفام أستراليا" مكتب مفوض المعلومات الأسترالي (OAIC) ​​والمركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC) بالحادث، لافتة إلى أنها ستتواصل كذلك مع المؤيدين الذين تعرضوا للاختراق.