سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-3-2021

أسعار الذهب اليوم فى مصر



سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.77 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 18.99 جنيه.