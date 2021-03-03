سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-3-2021
الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:19 ص
هبه محمدطباعة
يعرض "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر بالبنوك.
وسجل سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.87 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.00 جنيهًا.
سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 3-3-2021 بالبنوك المصرية
سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري
وسجل سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.87 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.00 جنيهًا.
سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.79 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 18.99 جنيه.
سعر اليورو الأوروبي في بنك مصروشهدت أسعار اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.86 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.17 جنيه.
سعر اليورو الأوروبي في بنك البركةسجلت أسعار اليورو الأوروبي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.84 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.05 جنيه.
سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cibوشهد سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.80 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.04 جنيه.
سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلاميوبلغ سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.01 جنيه.
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