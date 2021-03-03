رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-3-2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:19 ص
اليورو
اليورو
هبه محمد
طباعة
يعرض "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 3-3-2021 في مصر بالبنوك.

سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء 3-3-2021 بالبنوك المصرية


سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري


وسجل سعر اليورو الأوروبي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.87 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.00 جنيهًا.

سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.79 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 18.99 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في بنك مصر

وشهدت أسعار اليورو الأوروبي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.86 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.17 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في بنك البركة

سجلت أسعار اليورو الأوروبي في بنك البركة اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.84 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.05 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib

وشهد سعر اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.80 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.04 جنيه.


سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر اليورو الأوروبي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.85 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 19.01 جنيه.

يهمك أيضًا | 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو الأوروبي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 18.77 جنيه للشراء، أما فيما يخص سعر البيع فبلغ نحو 18.99 جنيه.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إيلون موسك يعلن إنشاء مدينة «ستاربيز» فى تكساس الأمريكية

تطور جديد.. كورونا يسبب اختلالًا عقليا

الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لملاقاة الترجى

أيام زمان

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة

فن الديكور والتصميم الداخلى ندوة مجانية ببيت السنارى