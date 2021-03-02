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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس الطالب المتهم بطعن زميله بالفيوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:46 م
حبس طالب
حبس طالب
الفيوم - زينب علاء
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أمرت نيابة بندر الفيوم، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس الطالب عمرو رجب ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث حول واقعة طعن زميله.

كان قد تلقى اللواء رمزى المزين، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ عن وقوع مشاجرة بين طالبين بالصف الأول الثانوي بمدرسة جمال عبدالناصر، وقام أحدهما بطعن زميله بسلاح أبيض في البطن.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتم إيقاف النزيف وإجراء عملية جراحية عاجلة.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم ٢٠٢٢ جنح لسنة ٢٠٢٠م قسم ثانٍ الفيوم، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ويقول أبوباسم أحمد، زوج خالته، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنهم تفاجأوا باتصال هاتفي يفيد بإصابة عبدالرحمن حسين في بطنه وصدره بمطواة على يد زميله بالمدرسة بسبب مشادة كلامية حدثت بينهما، فترصد له الطالب عمرو رجب وقام بطعن عبدالرحمن عدة طعنات وهرب على موتوسيكل.

ويضيف: "ذهبنا إلى المستشفى العام والولد ظل ينزف لمدة ٧ ساعات ودخل غرفة العمليات، وعمل عملية استئصال الطحال، وحالته ما زالت خطيرة حتى الآن، إحنا بنطالب بحق ابننا".

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