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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«مايكروسوفت» تطلق خاصية «كونيكت» لتعزيز مشاركة المعلومات على منصة «تيمز»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:11 م
مايكروسوفت
مايكروسوفت
أ ش أ
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أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عملاق صناعة البرمجيات في العالم، أنها ستطلق خاصية جديدة في وقت لاحق من العام الجاري، لمشاركة المعلومات في منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams).

وتختلف الخاصية الجديدة، التي تدعى "تيمز كونيكت" (Teams Connect) - وفق ما أورده موقع (زد دي نت) الإلكتروني التقني - عن خاصية "تيمز جيست أكسيس" (Teams Guest Access)، في أن الأخيرة تمكن المستخدم من إضافة مستخدم خارجي إلى بيئة منصة "تيمز" الخاصة به، أما باستخدام قنوات "تيمز كونيكت" فيمكن لمؤسسات متعددة مشاركة قناة واحدة يمكن لجميع الأعضاء الوصول إليها، ما يجعلها مناسبة أكثر في المواقف التي تتعاون فيها مؤسسات متعددة معا في مشروع معين.

وأعلنت الشركة الأمريكية أن منصة "تيمز" ستدعم التشفير من طرف إلى طرف للمكالمات الفردية، إلى جانب الإعلان عن إمكانية تنظيم ندوات عبر الإنترنت تضم نحو 1000 شخص عبر المنصة، إذ سيتمكن المشاركون في هذه الندوات من استخدام الخصائص التي تتيحها المنصة فيما يتعلق بمشاركة المعلومات والملفات.

يشار إلى أن "مايكروسوفت تيمز"، هي منصة ذات نظام أساسي موحد للاتصال والتعاون يجمع بين المحادثات واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات.

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