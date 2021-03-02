رئيس «بى أو سى»: نستهدف الدخول للسوق الإفريقية عبر مشروعات البترول والكهرباء

قال المهندس خالد عطا، رئيس مجلس إدارة شركة «بى أو سى» للمقاولات العامة البترولية والكهربائية، إن مشروعات المقاولات والإنشاءات والبنية التحتية شهدت طفرة غير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، خاصة فى مجالات البترول والكهرباء والإسكان.وأوضح «عطا»، لـ«الدستور»، أن الشركة تعمل مع شركات البترول فى الإسكندرية منذ أكثر من ١٥ عامًا خاصة مع شركات «بتروجت وبترومنت وصان مصر» والعديد من الشركات الأخرى، كما عملت الشركة فى مشروعات التوسعة والإحلال والتجديد بالنسبة لمشروعات التكرير والبتروكيماويات والخزانات والتعلية ورفع الكفاءة، وذلك بشركات البترول فى الإسكندرية.وأشار إلى أن حجم أعمال «بى أو سى» وصل إلى ما يقرب من ٢٠٠ مليون جنيه فى مشروعات البترول، منها نحو ١٠٠ مليون جنيه أعمال مع بترومنت، بخلاف شركات بتروجت وصان مصر وبترول الصحراء الغربية «ويبكو» والحمرا أويل.وأنشأت الشركة المشروعات القومية فى مصر والتى يولى الرئيس السيسى اهتمامًا بالغًا بها، ومنها مشروعات إنشاء محطة كهرباء إيثيديكو ومحطة كهرباء الحمرا أويل وأعمال إنشاء الخزانات بشركة «ويبكو» ومشروعات الإسكان بمدينة بدر، وكذلك مشروعات الإسكان ببشاير الخير بالإسكندرية، ومنطقة دهشور ومدينة ٦ أكتوبر، وجميع مشروعات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طريق شركات البترول «بتروجت وصان مصر وبترومنت».كما أشار «عطا» إلى أنه يستهدف خلال المرحلة المقبلة الدخول فى السوق الإفريقية من خلال مشروعات المقاولات والإعمار فى شركات البترول، بالإضافة إلى أنه تتم حاليًا دراسة الدخول فى مشروعات الطاقة الشمسية، خاصة فى المشروعات القومية.وقال رئيس شركة «بى أو سى» إن شركة «بترومنت» أصبحت الآن قلعة صناعية تنافس الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات العملاقة داخل وخارج مصر، بقيادة الدكتور نائل درويش، رئيس مجلس الإدارة، وبمساعدة مساعديه وعلى رأسهم المهندس أحمد فؤاد، مساعد رئيس بترومنت للخدمات الفنية، الذى لا يدخر جهدًا فى الارتقاء بشركته من خلال عقد الصفقات والفوز بالمناقصات الكبرى، لما لديه من خبرة طويلة داخل وخارج مصر، لأنه كان من الطيور المهاجرة بشركة بتروجت سابقًا.وأضاف: استطاع هؤلاء المسئولون أن يجعلوا بترومنت فى مصاف شركات المقاولات العالمية، حيث تخطت إيرادات الشركة خلال العام الحالى أكثر من ٢ مليار جنيه، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات واستثمارات بترومنت من ٢٠٠ إلى ٣٠٠٪ إذا تم العمل والتخطيط بنفس المعدل.كما حققت شركة صان مصر وبتروجت وبترول الصحراء الغربية العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية بفضل القيادات ورؤساء هذه الشركات الذين يعملون بكل جهد مما أدى إلى إحداث طفرة حقيقية غير مسبوقة، ومن ضمن هذه القيادات المهندس محمد الشيمى رئيس صان مصر، وياسر أبوالعلا مساعد رئيس صان مصر السابق ورئيس شركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية حاليًا، والمهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو، والمهندس أحمد الشريف رئيس شركة الحمرا أويل.وقال «عطا» إن مصر فى ظل قيادة السيسى واهتمامه بالمشروعات القومية والاستثمارية أصبحت لها مكانة عالمية، ما شجع الشركات الأجنبية على الاستثمار فيها وفتح مجالات جديدة للعمل.وأكد أن قطاع المقاولات أصبح له دور فعال فى التنمية الاقتصادية للدولة وأحدث طفرة غير مسبوقة، خاصة فى مشروعات الإنشاءات والمشروعات البترولية والكهربائية، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات يعمل فى جميع الهيئات والوزارات، واتسع مجال الأعمال ولم يعد مقصورًا على جهة واحدة، ما أتاح للقطاع الاستمرارية وتوفير فرص عمل للشباب.