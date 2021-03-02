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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبير تعدين: مزايدة الذهب الأخيرة جعلت مصر محط أنظار كبرى الشركات العالمية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:10 م
استخراج الذهب
استخراج الذهب
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قال همام حسين، الخبير التعدينى المتخصص فى شئون الفوسفات واستخراج الذهب والمعادن، إن المزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية للتنقيب عن الذهب فى مصر- جعلت مصر محط أنظار العالم فى مجال التعدين، خصوصًا بعد فوز عدد كبير من شركات التعدين العالمية بالمزايدة، وتوقيع عقود البحث والإنتاج معها.

وأوضح «حسين»، لـ«الدستور»، أن مصر بها أكثر من ٤٤ خامة تعدينية من أجود الخامات فى الشرق الأوسط، وأنه تم استخراج ربع هذه الخامات فقط، وتعمل وزارة البترول على تطوير منظومة التعدين فى مصر، بحيث يتم استخراج هذه الثروات والاستفادة من القيمة المضافة لها، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كميات هائلة من الفوسفات من أجود الأنواع فى مناطق البحر الأحمر وأسوان والوادى الجديد، ولا بد من استغلالها الاستغلال الأنسب من خلال التصنيع، حيث يدخل الفوسفات فى العديد من الصناعات كعنصر أساسى فى صناعة الأسمدة، وله دور رئيسى فى صناعة الحديد والصلب، كما يمكن استخدامه ضمن مكونات المبيدات الحشرية، وكذلك فى صناعة حامض الفوسفوريك، وغذاء للمواشى.

وتابع: «قطاع التعدين فى مصر يحتاج إلى عمالة كثيرة ومستمرة، خصوصًا بعد المزايدة العالمية التى طرحتها مصر للتنقيب عن الذهب، حيث توجد فى محافظات الصعيد مثل قنا وأسوان عمالة ماهرة تقوم بكل أعمال التنقيب عن الذهب واستخراج الفوسفات مع الشركات العالمية وأيضًا الشركات الحكومية».

وأكد «حسين» أن شركات التعدين فى مصر من أفضل شركات التعدين فى العالم من حيث القيادات والإدارات المعنية التى تعمل على تطوير منظومة التعدين فى مصر، وعلى رأسهم المهندس طارق الملا وزير البترول، ونائبه المهندس علاء خشب، والدكتور أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، وذلك بمعاونة رؤساء الشركات، من ضمنهم الدكتور محمد عبدالعاطى رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية الذى استكمل المسيرة بنجاح، وجعل الشركة فى مصاف شركات التعدين الكبرى، وكذلك الدكتور أيمن الساعى رئيس مجلس إدارة شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية الذى حقق نتائج مذهلة منذ توليه رئاسة الشركة، كما استطاعت شركتا «فوسفات مصر» برئاسة المهندس محمد عبدالعظيم، و«تسويق الفوسفات» برئاسة المحاسب هانى الزهيرى- تحقيق إيرادات كبيرة خلال الفترة الماضية.

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