«المصرية للثروات التعدينية»: إنتاج 120 ألف طن من الفوسفات والمنجنيز والحديد شهريًا

شهد قطاع الثروة المعدنية فى مصر خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة بالنسبة لعمليات التطوير وإعادة الهيكلة وتعديل القانون ولائحته، الأمر الذى أدى إلى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال مزايدات الذهب العالمية أو مزايدات الخامات التعدينية ومن أهمها خام الفوسفات.وشهدت الفترة الماضية تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، وبالرغم من ذلك استطاعت شركات قطاع الثروة المعدنية المملوكة للدولة وعلى رأسها «الشركة المصرية للثروات التعدينية» إحدى شركات هيئة الثروة المعدنية، أن تثبت وجودها فى السوقين العالمية والمحلية من خلال إنتاج وتصدير الفوسفات والخامات التعدينية الأخرى، ما جعلها فى مصاف الشركات العالمية بفضل قياداتها، وعلى رأسهم الدكتور محمد عبدالعاطى، رئيس مجلس الإدارة، وذلك من خلال توجيهات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بتطوير آليات العمل والخروج بهذه الشركات إلى العالمية وزيادة الإنتاج، للمساهمة فى زيادة الناتج القومى.كما وفر الدكتور أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية، كل السبل المتاحة وتذليل العقبات أمام الشركة للارتقاء بمنظومة العمل، الأمر الذى جعل الدكتور محمد عبدالعاطى يخطو إلى الأمام ويجعل من الشركة مثالًا يحتذى به فى عمليات الإنتاج والتسويق للخامات التعدينية.وتنتج الشركة نحو ٥٠ ألف طن فوسفات شهريًا و٢٠ ألف طن منجنيز و٥٠ ألف طن حديد بجانب الكوارتز والفلسبار والطفلة والتلك وغيرها من الخامات المعدنية المهمة من خلال مناجم الشركة الممتدة من الغردقة والقصير ومرسى علم حتى قنا وإدفو وشرق وجنوب أسوان.وتورد الشركة المصرية الأرباح إلى هيئة الثروة المعدنية التى تقوم بتحويلها للخزانة العامة للدولة، كما تعمل الشركة فى عمليات البحث والاستكشاف والاستغلال لكل الخامات التعدينية، التى لها مردود اقتصادى قومى يعود على الدولة بالفائدة.كما تشارك الشركة فى المزايدة العامة التى أعلنت عنها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية مؤخرًا وتتقدم للاستثمار فى معظم الخامات المطروحة.وتطرح الشركة بصفة دورية مناقصات وممارسات لتكسير وطحن وغربلة الفوسفات الخشن فى العديد من مواقعها للشركات الاستثمارية والمقاولين التى كانت آخرها مناقصة وادى الشغب لتكسير وطحن نحو ٥٠٠ ألف طن فوسفات.كما تصدر الشركة معظم منتجاتها من الفوسفات إلى الأسواق الأوروبية والهند وشرق آسيا وأمريكا الجنوبية، وتمتلك الشركة المصرية كوادر فنية وخبرات جيولوجية عالمية تستطيع ممارسة نشاطها فى التعدين بكل مهارة وحرفية والحفاظ على هذه الثروات من خلال العمل على القيمة المضافة والتصنيع بدلًا من تصدير الخام وهى قادرة على أن تقوم بذلك.ويعد الدكتور محمد عبدالعاطى، رئيس الشركة المصرية للثروات التعدينية، من علماء التعدين المتميزين فى مصر، حيث تخرج فى كلية العلوم قسم الجيولوجيا عام ١٩٨٤، ثم حصل على الماجستير فى المعادن والصخور، ثم الدكتوراه فى المعادن والصخور عام ٢٠٠٦، وتدرج فى المناصب فى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، حيث كان يشغل منصب مدير عام الدراسات المعدنية والجيوكيميائية بالمعامل المركزية بالدقى، ثم مديرًا عامًا للمكتب الفنى وشئون مجلس الإدارة بالهيئة، ثم رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، ورئيس قطاع المساحة الجيولوجية، ثم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية.