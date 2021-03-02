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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعو للتصويت على الثقة في الحكومة الليبية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:55 م
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
وكالات
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دعت الأمم المتحدة إلى عقد جلسة للبرلمان الليبي للتصويت على الثقة في حكومة موحدة كما هو مقرر، على الرغم من الأنباء التي أشارت إلى انتخاب رئيس الوزراء المؤقت عن طريق الرشوة.

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان في مدينة سرت الليبية يوم 8 مارس، للتصويت على الثقة.

في الشهر الماضي، انتخب مندوبون من الفصائل المتنافسة في ليبيا عبدالحميد محمد الدبيبة رئيسا مؤقتا للوزراء، ومحمد المنفي رئيسا لمجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في عملية استضافتها الأمم المتحدة في سويسرا.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن تقريرا خاصا بتحقيق للأمم المتحدة خلص إلى أن الدبيبة اكتسب السلطة بعد أن عرض أنصاره رشاوى تصل إلى 200 ألف دولار لجذب الأصوات.

ومن المقرر أن ينشر تقرير الأمم المتحدة في 15 مارس بعد أن طالبت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا آنذاك، ستيفاني ويليامز، بإجراء تحقيق في مزاعم الرشوة.

ووصف مكتب الدبيبة المزاعم بأنها أنباء كاذبة تهدف إلى تعطيل العملية السياسية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وشركاؤها إنها "تشجع البرلمان بشدة على الاجتماع كما هو مقرر لمناقشة وبحث التصويت على الثقة للحكومة التي يقترحها رئيس الوزراء المكلف".

وأضافت، في بيان: "إنهم يشجعون أيضا رئيس الوزراء المكلف على تقديم تشكيلة الحكومة دون مزيد من التأخير".

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