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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3098 إصابة بكورونا في لبنان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:16 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3098 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 380 ألفا و19 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة- في بيان لها- إلى تسجيل 62 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4805 حالات، في حين يرقد 890 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 281 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 23127 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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