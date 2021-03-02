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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

لمواجهة إيران: إسرائيل تؤسس تحالفًا أمنيًا إقليميًا مع دول الخليج

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:06 م
جانتس
جانتس
سارة شريف
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تعمل على إنشاء تحالف أمني إقليمي مع دول الخليج التي لها علاقات مع إسرائيل، وتشاركها المخاوف بشأن إيران. بحسب ما أفادت به هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" مساء اليوم.

وكان "جانتس" قد صرح لوكالة "رويترز": "لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها. نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب". فيما أكد هذه الأقوال مجددًا لـ"كان".

وأشارت القناة العبرية إلى أن إسرائيل تُجري اتصالات مع دول غربية لتأسيس تحالف دفاعي إقليمي بمشاركة عدة دول عربية، في ظل التهديد الإيراني. ويأتي هذا بعدما تزايدت في الأيام الأخيرة التقارير حول محادثات مسئولين في إسرائيل مع نظرائهم في عواصم عربية، أبرزها الاجتماع السري الذي جمع بين جانتس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والمحادثة الهاتفية بين نتنياهو، وولي عهد البحرين، ومحادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، ونظيريه العماني والإماراتي، "إلى جانب محادثات كثيرة تجري من وراء الكواليس بحسب القناة العبرية.

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