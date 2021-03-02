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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:24 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص ببعض المشروعات بقطاع الصرف الصحي وخط المياه الناقل الجارى تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب.

حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد، اليوم الثلاثاء، مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وم. محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وم. رمزى محمود، رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب، وأميمة متولى، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومتولى حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالبطيخ، والمهندس طارق بدوى، مدير مديرية الطرق والنقل، ويسرى نصير، نائب مدير فرع شركة المقاولون العرب والمشرف على مشروعات دمياط، وسميح عبدالسلام، مدير مديرية الزراعة.

وبحثت "المحافظ" آليات إزالة كافة المعوقات التى عرقلت استكمال بعض المشروعات بقطاع الصرف الصحي أو أثرت على المعدلات التنفيذية للبعض الآخر، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال المدرجة بخطط التنفيذ وتغطية جميع المناطق بهذه الخدمة، إذ اطلعت "محافظ دمياط" على الجداول الزمنية الخاصة بعدد من المشروعات المقرر افتتاحها خلال الاحتفال بعيد دمياط القومى فى مايو المقبل وهى محطات صرف صحي شطا٢ وأولاد خلف والكاشف الفرعية المسندة لإحدى الشركات الأخرى، بالإضافة إلى مشروع معالجة صرف صحي شط جريبة المقرر الانتهاء منه بنهاية سبتمبر من العام الحالى وأيضًا الانتهاء من مشروع صرف صحي شطا ١ خلال ١٠ شهور وأخيرًا الانتهاء من مشروع صرف صحي الزهراء والسواحل خلال الشهر الجارى.

كما تابعت "المحافظ" الأعمال الخاصة بمد شبكات الصرف الصحي بمناطق مختلفة وعدد من المشروعات الأخرى، إذ وجهت بوضع جدول زمنى محدد بشأنها ومتابعة كافة الأعمال أولا بأول.

وتابعت آخر التطورات بمشروع خط المياه الناقل الذى تبلغ تكلفة تنفيذه ٢٦٠ مليون جنيه وذلك بقطر ١٠٠٠مم بطول ١٨ كم بداية من محطة مياه كفرسليمان حتى القناة الملاحية بعد تعديل المسار الخاص به، لتغذية وتغطية احتياجات مدينة رأس البر والامتداد العمراني بها بالمياه، بحثت سُبل استكمال كافة الأعمال المدرجة بالمشروع وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى
محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى
محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى
محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى
محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى
محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

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