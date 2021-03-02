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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب الكتائب يدعو لتشكيل حكومة مستقلة لإنقاذ لبنان اقتصاديا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:02 م
حزب الكتائب اللبنانية
حزب الكتائب اللبنانية
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دعا حزب الكتائب اللبنانية إلى تشكيل حكومة مستقلة بالكامل عن الأحزاب والقوى السياسية، وأن تضم وزراء يتسمون بالكفاءة، حتى يتسنى لها إعادة وضع لبنان على مسار التعافي الاقتصادي والمجتمعي، متهما المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان بعدم الاكتراث بحالة الانهيار المتفاقمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر حزب الكتائب اللبنانية – في ختام اجتماع مكتبه السياسي المنعقد اليوم برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل – أن الخطوة الأساسية لإخراج لبنان من أزماته، تتمثل في استعادة المؤسسات الرسمية و"الإطاحة برموز المنظومة الحالية الذين رهنوا البلاد بالمحاصصة والتسويات". على حد وصفهم.

وحذر المكتب السياسي للحزب من تداعيات مخاطر التراجع الكبير لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مشيرا إلى أن الأسواق والحركة التجارية أمام حالة "موت إكلينيكي" في وقت تنهمك فيه السلطات بالمناكفات السياسية.

وأعرب الحزب عن تأييده لموقف البطريرك الماروني الكاردينال بشاره الراعي، الداعي إلى ضرورة عدم انغماس لبنان في صراعات المحاور الإقليمية والدولية منعا لضياع هوية البلاد.

وأكد حزب الكتائب اللبنانية أهمية "تحمل الدول الصديقة مسئولياتها تجاه لبنان بوصفه أحد أعضاء الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، عبر المساعدة على تطبيق القرارات الدولية التي تعيد للبنان قراره الحر وحق أبنائه بالسيادة والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير".

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