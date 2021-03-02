«بنت نجم الزمالك».. من هي هند عبد الحليم ضيفة «معكم منى الشاذلي»؟

تُحل الممثلة الشابة هند عبد الحليم ووالدها الكابتن أحمد عبد الحليم على برنامج «معكم منى الشاذلي» غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا، بالتزامن مع هذا نرصد لكم في سطور من هي هند عبد الحليم:1- ولدت في إبريل 1993 بالإمارات العربية المتحدة2- والدها هو مدرب معتزل بنادي الزمالك الكابتن أحمد عبد الحليم3- تمنت أن تكون مثل والدها تحترف كرة القدم4- رفض والدها فكرة احترافها لكرة القدم ووافق بصعوبة على التمثيل ايضًا5- خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية6- بدايتها في التمثيل كان مسلسل "الكابوس" للفنانة غادة عبد الرازق.7- شاركت في مسلسل الأب الروحي، فوق مستوى الشبهات، راس الغول، الميزان طاقة نور، عوالم خفية.8- شاركت في تقديم حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا المصرية.9- تألقت من خلال مسلسل "حكايات بنات " الجزء الرابع.10- حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح عام 2015عن دورها في مسرحية "هنا أنتيجون"11- احتفلت في أغسطس 2020 بحفل زفافها على كريم قنديل12- تهوى العزف على البيانو والسماع للموسيقى والغناء.