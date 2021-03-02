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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«بنت نجم الزمالك».. من هي هند عبد الحليم ضيفة «معكم منى الشاذلي»؟

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:56 م
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
شيماء دهب
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تُحل الممثلة الشابة هند عبد الحليم ووالدها الكابتن أحمد عبد الحليم على برنامج «معكم منى الشاذلي» غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا، بالتزامن مع هذا نرصد لكم في سطور من هي هند عبد الحليم:

1- ولدت في إبريل 1993 بالإمارات العربية المتحدة
2- والدها هو مدرب معتزل بنادي الزمالك الكابتن أحمد عبد الحليم
3- تمنت أن تكون مثل والدها تحترف كرة القدم
4- رفض والدها فكرة احترافها لكرة القدم ووافق بصعوبة على التمثيل ايضًا
5- خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية
6- بدايتها في التمثيل كان مسلسل "الكابوس" للفنانة غادة عبد الرازق.
7- شاركت في مسلسل الأب الروحي، فوق مستوى الشبهات، راس الغول، الميزان طاقة نور، عوالم خفية.
8- شاركت في تقديم حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا المصرية.
9- تألقت من خلال مسلسل "حكايات بنات " الجزء الرابع.
10- حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة في المهرجان القومي للمسرح عام 2015عن دورها في مسرحية "هنا أنتيجون"
11- احتفلت في أغسطس 2020 بحفل زفافها على كريم قنديل
12- تهوى العزف على البيانو والسماع للموسيقى والغناء.

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