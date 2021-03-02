سرقة وكيانات مزيفة.. أبرز أكاذيب مسيلمة الكذاب أيمن نور

واصل الإخواني الهارب أيمن نور سلسلة أكاذيبه التي تسببت في أزمات كبيرة والتي كانت سبيله الوحيد لضرب الاستقرار ونشر الفوضى والتي بدأت بأكذوبة "اتحاد القوى الوطنية المصرية"، والذي استهدف من خلالها تحريك قوى المعارضة المصرية ولم شملها تحت لواء واحد.عادة ما يهدف أيمن نور مسيلمة الكذاب القرن الحادي والعشرين إلى تحريك المعارضة والزج بها في مشاريع عدة، بغية التأثير على الرأي العام المصري، ومحاولة زعزعة الاستقرار وكانت سبيلًا له لخلق ذراع جديد لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر.في سياق متصل، كشفت عدة مصادر عن أن رئيس قناة الشرق الإخوانية حصل على تمويلات ضخمة من الجماعة الإرهابية والدول الداعمة لها، لتأسيس الكيان الجديد بهدف تقنين تحركات عناصر الجماعة من خلال كيانات سياسية بعيدًا عن المكون التنظيمي للإخوان، لا سيما عقب اتصالهم بشكل مباشر بالجانب الأمريكي خلال المرحلة الماضية، وأنه تم الاتفاق على خريطة التحركات التي سيتم تنفذها خلال المرحلة المقبلة، كانت أولى خطواتها نقل نشاط حزب غد الثورة من مصر إلى الخارج، ما يعني أن الحزب سيكون بمثابة مظلة لتنفيذ أجندة داعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.في نفس الوقت، سرّحت قناة الشرق التي يترأسها نور عددًا كبيرًا من العاملين بتلك المنصات الإخوانية، من أجل أن تتاح لهم سرقة أموال التمويلات التى تأتي لتلك القنوات، وتفاعل أعضاء الجماعة الإرهابية مع استقالته وطالب بعضهم بمناظرة علنية مع رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج وكذلك الهارب أيمن نور لسؤالهم عن تجاوزات المرحلة السابقة وتدميرهم لمستقبل الشباب بإسطنبول على حد تعبيرهم.وأكد بعضهم تعرضه للسرقة والاحتيال من جانب قيادات الرابطة، وكتب أحدهم: "أين فلوسي وأين إقامة أحمد حمدي إبراهيم وأين فلوس أحمد حسن الشرقاوي ولصالح مَن طالبتم بحبسنا؟"