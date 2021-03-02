داليا مجدى عبدالغنى تكتب: التغاضى عنوان الحكمة

كل البشر تنتقد أى افتعال، لأن الافتعال نوع من أنواع التصنع، أى أنه سلوك مفتعل وغير حقيقى، ولا يُعبر عما يدور بداخل الإنسان، لذا فإنه يكون مرفوضًا من الآخرين. ولكن أحيانًا يكون افتعال السلوك نوعًا من أنواع الحكمة المطلوبة، هذا ما لا يُدركه الكثيرون، فمثلًا ليس من الذكاء أن يُظهر الإنسان ذكاءه دائمًا، بل إن التغابى فى بعض الأحيان يكون قمة الذكاء، وهناك فارق شاسع بين الغباء والتغابى، فالأخير أحيانًا يلجأ إليه الإنسان حتى يتسم بالدبلوماسية مع الأشخاص الأقل منه ذكاءً، فلو تعامل معهم على قدر عقله وذكائه، فبالقطع ستكون النتيجة الحتمية هى خسارة كل منهما للآخر، وهنا سيكون التغابى هو الحل الأمثل فى بعض المواقف، حتى يستطيع الإنسان أن يتكيف مع بعض الشخصيات محدودة الإدراك.وكذلك هناك فارق بين الغفلة والتغافل، بمعنى أن من يعيش فى غفلة، فهو ضائع لا محالة، أما من يتغافل عن سفاسف الأمور، ولا يقف عندها كثيرًا، فهو شخص مُدرك أبعاد الحياة، ولديه القدرة على احتواء المواقف وقياسها بمعيار دقيق، فالأمر الذى لا بد أن يُدركه بعض الناس أن التصنع أحيانًا يكون صفة محمودة إذا كان الهدف منه نبيلًا ولم يخرج عن المألوف، فمجرد محاولة الإنسان أن يسمو فوق المواقف، وأن يتعامل معها بدبلوماسية مشروعة، من أجل تحقيق أغراض سامية، فهو سلوك نبيل ويستحق الاحترام.فلو أن كل ما يجول بخاطر الإنسان خرج إلى النور، لطفا كثير من العداءات على السطح، وقطعًا سينتهى الكثير من العلاقات، وسينشب العديد من الصراعات والنزاعات، وستطغى البجاحة على السلوكيات تحت شعار الصراحة، وهنا سيموت الكثير من الأخلاقيات.فلو تمهلنا، سنُدرك أن الشخص الحكيم هو من لديه القدرة على النزول إلى المستوى الفكرى والعقلى للآخرين، فهو لا يُطالبهم بالصعود إليه، ولا ينتظر منهم ذلك على الإطلاق، ولكى يستطيع تحقيق المعادلة الصعبة، فهو يلجأ إلى التغافل والتغاضى والتغابى، حتى يتمكن من إدراك مبرراتهم، والتماس الأعذار لهم، والنزول على رغباتهم، والتوافق مع أفكارهم.وللأسف، البعض يُؤول ذلك السلوك بأنه لا يخرج عن أمرين، أحدهما النفاق، والآخر الضعف، فى حين أنه يُعتبر إحدى أذرع الذكاء.فلو أن الأب تعامل مع أبنائه على أنهم يملكون ذات عقليته وخبراته، سيتسبب فى ظلمهم، ولو أن المعلم خاطب عقول تلاميذه على أساس أنهم لديهم علمه، سينهار العلم ويتلاشى، ولو أن العالم تعامل مع الجاهل على أنه يملك ذات الفكر، ستنهار قيمة العلماء، فالشخص الناجح هو من يستطيع استيعاب الآخر، وهذا الاستيعاب لن يتحقق إلا بالتعامل مع العقول، والتجول فى بحورها، حتى يمكن الوصول إلى أغوارها.وبالمناسبة، هذا السلوك لا يعود بالفائدة فقط على المتلقين له، بل إن صاحبه أيضًا يستفيد منه، فمما لا شك فيه أن تصنع الغباء والغفلة واللامبالاة يُريح الأعصاب، ويكبح جماح الانفعال والغضب، وهنا ستتقلص الصراعات والنزاعات، وربما ستندثر الأمراض المزمنة، التى غالبًا ما تعود أسبابها إلى عدم قدرة الإنسان على اللامبالاة فى بعض الأمور التى تستحق التجاهل بالكامل.وأخيرًا، لكى تعيش حكيمًا فى هذا الزمان، لا بد أن تستعمل ذكاءك، وهذا الذكاء يُحتم عليك أن تتنازل عن إظهاره فى بعض الأحيان، ومع بعض الأشخاص، وهذا ليس دليلًا على النفاق أو الغباء، بل إنه فى حقيقة الأمر يُعتبر قمة الذكاء، ومنتهى القوة فى ذات الوقت، لأن القوة هى فى أساسها ترويض النفس، وإجبارها على سلوك مسلك معين، لا يتماشى أو يُساير طبيعة الإنسان، لا سيما لو كانت تلك الطبيعة تتسم بعض الشىء بالرعونة، أو عدم الخبرة، أو عدم القدرة على التكيف مع الآخرين.