إنجي المقدم تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت النجمة إنجي المقدم في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث حازت إطلالتها على إعجاب الآلاف من المتابعين.وظهرت إنجي المقدم بإطلالة كلاسيكية رومانسية، واختارت ارتداء فستانا ناعما مصنوعا من قماش التل، أخضر اللون، ذى فتحة ٧ في منطقة الصدر وتزينه الكشاكش عند الأكتاف، واختارت ارتداء قفازات باللون الأحمر اللامع، لتكسر الإطلالة الهادئة بلون طاغٍ مثل الأحمر.واختارت مكياجا هادئا من ألوان النود الناعمة، وجعلت شعرها منسدلا على أكتافها، فلم تتكلف فى عمل تسريحة معينة لإطلالتها، لتبدو أكثر طبيعية.وعلقت إنجي المقدم على صورها: "دايمًا بفكر إيه ألبسه ويكون لايق عليا، ومابحبش أخذل الناس وأضايقهم".واصفة حالتها أثناء تصوير "الفوتوسيشن": "جزء من جلسة تصويري مع جوسيبس اللي بننقل فيها الضغوطات والتحديات اللي بتتعرض لها المرأة العربية المشهورة في شهر المرأة".