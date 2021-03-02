إغلاق 4 منشآت مخالفة خلال حملة تفتيش بوسط الإسكندرية

شن حي شرق الإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم تفعيلا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم ٧٠ لسنة ٢٠٢١، بشأن تشكيل لجنة برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وعضوية الجهات المعنية، للمرور على المنشآت الصناعية أسفل العقارات السكنية، وعلى المحاور والطرق الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة.وتشكلت اللجنة من جهاز شؤون البيئة، ومديريات الشؤون الصحية، التموين، القوى العاملة، الطب البيطري، ومن حي وسط، معاون رئيس الحي للخدمات مدير إدارة العلاقات العامة، وإدارات رخص المحلات، شؤون البيئة، وإشغال الطريق. وتم خلال الحملة المرور على المنشآت الصناعية بشوارع طريق الكورنيش، بورسعيد، قنال السويس، وقنال المحمودية.وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع ٢ منشأة إغلاق كامل، و٢ منشأة إغلاق جزئي، بمعرفة إدارة رخص المحلات بحي وسط، لعدم وجود تراخيص بـ ٢ منشأة، ولمخالفة التراخيص ووجود مخالفات ٢ منشأة أخرى.كما تم تحرير ٤ محاضر صحية لـ ٤ منشآت، وسحب ١١ عينة مواد غذائية للتحليل بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى رصد ٧ مخالفات خاصة بالسلامة والصحة المعنية وجاري مخاطبة الأمن الصناعي لاتخاذ اللازم وذلك بمعرفة مديرية الشئون الصحية.وتم تحرير ٧ محاضر أمن صناعي بمعرفة مكتب الأمن الصناعي بحى وسط، التابع لمديرية القوى العاملة، وحصر عدد ١٠٤ عامل، وتوجيه ٩ إنذارات لـ ٩ منشآت، لمخالفة قوانين العمل بمعرفة التفتيش العمالي بمديرية القوى العاملة.كما تم المرور على ٧ منشآت بمعرفة جهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بحي وسط، وتحرير ٣ محاضر لمخالفة المادتين ٣٧ و٤٢ لقانون البيئة، بالإضافة إلى رصد ٦ مخالفات بـ ٣ منشآت تابعة لجهاز التنمية الصناعية، وجاري مخاطبة التنمية الصناعية لتحرير محاضر بتلك المخالفات.فيما تم تحرير محضر تمويني لعدم الإعلان عن الأسعار بمعرفة إدارة تموين وسط، ورفع وإزالة عدد من حالات الإشغالات المتنوعة بمعرفة إدارة إشغال الطريق بالحي لفتح وتوسعة الشوارع للمارة والمرور.