السيادة السوداني: الشباب هم صمام الأمان ومستقبل البلاد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الشباب هم صمام الأمان ومستقبل البلاد، مؤكدا دعمه مشاريع الشباب ورعايتها بشكل كامل من أجل تحقيق تطلعاتهم وآمالهم، ودعم مشاركتهم في الحياة العامة.وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، لدى مخاطبته اليوم الثلاثاء ختام البرنامج التدريبي للشباب، إن السلام الذي تحقق سيوفر الكثير من موارد الدولة، مشددا على ضرورة توسيع فرص مشاركة الشباب واستيعاب طاقاتهم واستثمارها وتوجيهها بالشكل الصحيح حتى لا تتجه إلى الهجرة غير المنظمة، وتتعرض للعديد من المخاطر المتصلة بالتطرف الفكري والسياسي والاجتماعي.وأشار النائب الأول لرئيس مجلس السيادة إلى ما يتمتع به السودان من إمكانيات ذاخرة وموارد ضخمة في مختلف المجالات تمهد لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.