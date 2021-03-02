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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السويد تدرس وضع حد أقصى لعدد المتسوقين بالمراكز التجارية للحد من كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:44 م
السويد
السويد
وكالات
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أوصت السلطات الصحية في السويد اليوم الثلاثاء بوضع حد أقصى لعدد المتسوقين في الأسواق التجارية والمتاجر للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل المخاوف من تفشي موجة ثالثة من العدوى.

ويسود شعور بالقلق في السويد ودول أخرى في العالم من الارتفاع في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، وهو ما يشير إلى بدء موجة ثالثة من
الجائحة.

وتشهد السويد ارتفاعا في معدلات الإصابة بالفيروس للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال خبير الأوبئة السويدي أنديرس تيجنيل خلال مؤتمر صحفي يعقد بصورة دورية ومعتادة إنه "بالرغم من أن اللقاحات سوف تقلل من مخاطر الإصابة بأعراض خطيرة والوفاة، إلا أنها ليس لها تأثير محدد على العدوى".

وتم تسجيل أكثر من 669 ألف إصابة و12 ألف و882 حالة وفاة بسبب كورونا في السويد التي يبلغ تعدادها 3ر10 مليون نسمة، منذ بدء ظهور الجائحة.

وأضاف تيجنيل أن "وكالة الصحة العامة تقترح ألا يزيد عدد المتسوقين في المراكز التجارية والمتاجر عن 500 شخص".

ومن المقترح أن يبدأ تطبيق الحد الأقصى لعدد المتسوقين اعتبارا من السبت المقبل، علاوة على قرار سابق بضرورة تخصيص عشرة أمتار مربعة على الأقل لكل متسوق.

وكانت السويد قد طبقت استراتيجية مخففة للتصدي لفيروس كورونا في بداية ظهور الجائحة، ولكنها قامت بتشديد الإجراءات بشكل تدريجي.

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