كندا: إعطاء 1.92 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

جرى إعطاء 1.92 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كندا حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرج للأنباء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ56 ألفا و248 جرعة لكل يوم، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق كندا 2.7 سنة لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأ التطعيم في كندا منذ نحو 10 أسابيع، وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا 875 ألفا و388 إصابة، وتم تسجيل أول حالة أصابة بفيروس كورونا في كندا منذ عام وخمسة أسابيع.