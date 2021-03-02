صدور كتاب «الإلحاد الأدبى» للسودانى عمرو منير

صدر حديثًا للكاتب السوداني عمرو منير دهب، كتاب "الإلحاد الأدبي"، عن منشورات ضفاف ببيروت ومنشورات الاختلاف بالجزائر.يتناول الكتاب العلاقة بين أنواع الكتابة الأدبية وشئون الأدب عمومًا، وهو ما سبق أن تناولته كتب أخرى للمؤلف مثل "تواضعوا معشر الكتاب" و"تبًا للرواية" و"حرب الأجناس الأدبية"، إضافة إلى أكثر من 20 كتابًا للمؤلف حول مواضيع متعددة كدراسات الشخصية الوطنية والنقد الفني والقضايا الاجتماعية والإنسانية.وبخلاف إشكاليات العلاقة المتشابكة بين أجناس الأدب، يتعرض الكتاب مجددًا لتسيّد الرواية المشهد الأدبي وذلك عبر عناوين من قبيل: "كذب الرواية ليس سرًّا" و"متى أصبحت الرواية جديرة بالإعجاب؟" و"من أين جاء نفوذ الروائيين؟" و"الرواية واللارواية".يركّز دهب في "الإلحاد الأدبي" على ضرورة فتح آفاق الإبداع أمام كل الأنواع الأدبية دون تحيّز لجنس أدبي محددّ على حساب آخر، وذلك كما يبدو واضحًا من أولى مقالاته تحت عنوان "حرية العقيدة الأدبية"، وكما يتجلى بوضوح أيضًا، في غير ذلك من العناوين الأخرى مثل "سطوة الموضة الأدبية" و"حرية المرور الأدبي" و"جنس الأدب المختار" و"التحرّر من سلطة الكُتب" و"خارج السيطرة".