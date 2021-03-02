مسيلمة الكذاب.. ايمن نور يلتقى بمعارض سياسى تشادى مغمور بوصفه «نائب رئيس البرلمان»



واصل أيمن نور مسلسل أكاذيبه للظهور فى مظهر المناضل والشخصية المحركة للأحداث عبر أسلوبه المعروف بالزييف والأفك، الذى مارسه طول تاريخه والذى أشتهر من خلاله بلقب «مسيلمة الكذاب» عبر نشره لخبر مقابلته لمن زعم أنه نائب رئيس البرلمان التشادي، و ورئيس لجنه القدس بالبرلمان، بالرغم من أن هذا الشخص النائب الخامس لرئيس البرلمان في عام ٢٠١١.

ونشر نور عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»،:‏تشرفت أمس الاثنين بمقر أتحاد القوي الوطنية المصرية باستقبال السيد رخيص صالح، نائب رئيس البرلمان التشادي، ورئيس لجنه القدس بالبرلمان، ونائب رئيس حزب التنميه الليبرالي اللقاء التشاوري الودي تناول تطوير العلاقات الدبلوماسية الشعبيه الأفريقية، وتبادل الخبرات الحزبيه والسياسية»

إلا أنه بالبحث عن هذا الشخص، تبين أن ما نشره أيمن نور هو حلقة جديدة من مسلسل «مسيلمة الكذاب» الذى اتقنه بفعل ممارساته طول تاريخه، حيث أن الشخص الذى قابله نور هو «رخيص محمد صالح»، الذى كان يشغل منصب النائب الخامس لرئيس البرلمان في عام ٢٠١١، وليس له أى دور فى البرلمان التشادى فى الوقت الحالى,

ووبتوسيع عملية البحث اتضح أن «رخيص» ينتمي لحزب الحرية والتنمية التشادي، الذي كان يستحوذ على مقعدين في البرلمان، وأنضم جاليا للمعارضة التشادية ولا يملك أى ثقل سياسى فى التشاد